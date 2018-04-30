Посол Республики Корея: денуклеаризация КНДР напрямую зависит от итогов саммита с США

2018-04-30 19:12 | www.trend.az | 6

Денуклеаризация Корейского полуострова напрямую зависит от результатов саммита США - КНДР. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Республики Корея в Москве У Юн Гын.

"Итоги межкорейского саммита дают хороший шанс на денуклеаризацию и установление мира на Корейском полуострове, совместное процветание Юга и Севера, - сказал посол. - Если после южнокорейско-американского саммита, который запланирован на вторую декаду мая, состоится исторический северокорейско-американский саммит, мы можем ожидать значимых изменений".

Собеседник агентства подчеркнул, что для денуклеаризации КНДР крайне важны не только договоренности между Югом и Севером, но и соглашение между КНДР и США. "Если Южная Корея, Северная Корея и США придут к успеху", это приведет к "изменениям исторического характера во всем мире", сказал он.

"Денуклеаризация и установление мира на Корейском полуострове напрямую зависит от его [саммита США и КНДР] результатов", - отметил посол. По его словам, во всем мире "надеются, что будет мир, а не война, и проблемы будут решаться дипломатическим, а не военным путем".