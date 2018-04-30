В центре Еревана начался митинг оппозиционеров

2018-04-30 19:24 | www.trend.az | 5

Многотысячный митинг во главе с лидером протестного движения Николом Пашиняном в понедельник начался на площади Республики в центре Еревана, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее колонна оппозиционеров прошла от площади Нжде по центральным улицам армянской столицы.

Митингующие держат национальные флаги, а также разные плакаты, в том числе плакат "Россия Армения дружба навсегда". Со сцены перед протестующими выступают оппозиционеры, на сцене также находится лидер оппозиции в Армении Пашинян.

На площади, где проходит митинг, дежурят несколько десятков полицейских. Обстановка в центре Еревана в целом спокойная.