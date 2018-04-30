На дне Финского залива нашли советскую подлодку времен Великой Отечественной войны

2018-04-30 19:35 | www.trend.az | 5

Участники поисковой экспедиции "Поклон кораблям великой Победы" обнаружили на дне Финского залива в районе острова Сескар советскую подводную лодку, которая подорвалась на мине и затонула в 1942 году. Об этом ТАСС рассказал руководитель экспедиции Константин Богданов.

"Был обнаружен объект, похожий на лодку, а буквально пару часов назад закончилось погружение группы в составе пяти человек, где подтвердилось, что это подводная лодка Щ-405, которая подорвалась на мине в 1942 году", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обнаруженное судно получило достаточно сильные повреждения, в частности у нее оторвана носовая часть практически по торпедный отсек. При погружении участники экспедиции провели фото- и видеосъемку обнаруженного судна.

"Поднимать судно не планируется, как правило, совместно с Военно-морским флотом, военнослужащими Западного военного округа и духовенством мы на месте отдаем воинские почести погибшим морякам, а на корпус лодки устанавливаем табличку с именами членов экипажа. Табличку на эту лодку планируем установить летом", - уточнил Богданов.

Он также отметил, что, по его данным, на дне Финского залива сейчас остается еще девять советских подводных лодок, затонувших во время Великой Отечественной войны.