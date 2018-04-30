В ОБСЕ призвали пересмотреть решение о блокировке Telegram в России

2018-04-30 19:37 | www.trend.az | 6

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир вновь призвал российские власти пересмотреть решение о блокировке мессенджера Telegram, передает РИА Новости.

"Я разделяю обеспокоенность многих организаций гражданского общества по поводу (блокировки - ред.) Telegram и других угроз свободе интернета в России. И я напоминаю о моем заявлении, в котором я просил власти пересмотреть эту ограничительную меру и продвигать свободную, независимую и разностороннюю коммуникационную среду", - говорится в заявлении Дезира в Twitter.

Ранее Дезир заявлял, что решение о блокировке Telegram ограничивает свободу выражения в России.