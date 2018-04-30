Журналист Би-би-си убит на юго-востоке Афганистана

2018-04-30 19:44 | www.trend.az | 4

Журналист Би-би-си Ахмад Шах убит в понедельник в афганской провинции Хост на юго-востоке страны. Об этом говорится в сообщении, распространенном британской телерадиовещательной корпорацией, передает ТАСС.

"Это опустошительная потеря, и я выражаю мои самые искренние соболезнования друзьям и семье Ахмада Шаха, а также всей новостной команде Би-би-си. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать его семью в это сложное время", - говорится в распространенном заявлении главы мировой службы Би-би-си Джейми Ангуса.

Глава полиции провинции Хост, расположенной вблизи границы с Пакистаном, сообщил телерадиовещательной корпорации, что Шах был застрелен неопознанными вооруженными людьми. В момент нападения журналист, который работал на Би-би-си более года, ехал на велосипеде. Он был доставлен в местную больницу, где скончался от полученных ранений.