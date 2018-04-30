Могерини осудила нападения в Афганистане

2018-04-30 20:12 | www.trend.az | 5

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини выразила в понедельник соболезнования в связи с жертвами взрывов и нападений в Афганистане, назвав произошедшее вопиющим пренебрежением к международному гуманитарному праву, передает РИА Новости.

Число погибших в результате двух взрывов в Кабуле в понедельник утром увеличилось до 29, более 40 человек получили ранения. В результате одного из взрывов погибли семь журналистов и операторов. Ответственность за нападения взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Кроме того, в результате теракта в провинции Кандагар на юге страны погибли 11 учащихся медресе.