Стало известно, сколько нефти ежедневно добывает Ливия

2018-04-30 20:18 | www.trend.az | 3

Ливия добывает до 1,1 миллиона баррелей нефти в сутки, и добыча может вырасти в случае улучшения ситуации в сфере безопасности в стране, сообщил РИА Новости местный осведомленный источник.

"Производство сырой нефти сейчас колеблется между миллионом и 1,1 миллиона баррелей в сутки. Добыча может немного увеличиваться и снижаться в зависимости от ситуации с безопасностью, нарушений и решения технических проблем", — рассказал источник.

По его словам, если ситуация с безопасностью в стране улучшится и технические проблемы разрешатся с предоставлением финансов компаниям, то произойдет "нормализация и увеличение добычи".

Он добавил, что месторождения в районе города Зелла, к югу-востоку от Сирта, простаивают с 2013 года. "Эти месторождения уже подверглись серии террористических атак и вандализму", — отметил источник. При этом месторождения в районе Марада восточнее Зеллы удалось полностью вернуть под контроль военных в октябре 2016 года, и они сейчас работают в нормальном режиме.