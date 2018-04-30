В Ашхабаде обсудили реализацию Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии

2018-04-30 20:24 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Ашхабаде состоялось Совещание высокого уровня на тему «На пути к комплексной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии», а также была запущена третья фаза совместного проекта в поддержку Совместного плана действий для Центральной Азии (СПД), говорится в понедельник в сообщении посольства Туркменистана в Азербайджане.

Данное мероприятие было организовано министерством иностранных дел Туркменистана и Региональным центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) при участии заместителя генерального секретаря ООН, главы Контртеррористического управления ООН Владимира Воронкова, спецпредставителя генерального секретаря ООН по Центральной Азии, главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Натальи Герман, заместителей министров иностранных дел государств Центральной Азии, а также соответствующих региональных структур ООН.

Как известно, первая и вторая фазы проекта были осуществлены в 2010-2017 годах и посвящены рассмотрению четырех основных направлений Глобальной стратегии для составления рекомендаций по разработке СПД, который является первым в своем роде и был принят в Ашхабаде в декабре 2011 года.

В перспективе ожидается, что новая фаза совместной региональной контртеррористической инициативы РЦПДЦА и КТЦООН под названием «На пути к комплексной реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии» будет направлена на дальнейшее укрепление потенциала стран Центральной Азии в сфере борьбы с терроризмом и предотвращения насильственного экстремизма на стратегической основе.

Выступая на совещании, Воронков отметил, что основные мероприятия проекта будут включать оказание целенаправленной поддержки в разработке национальных и региональных стратегий по борьбе с терроризмом и предотвращения насильственного экстремизма, дальнейшее укрепление потенциала стран Центральной Азии в приоритетных областях, определенных в СПД для Центральной Азии и содействие обмену передовым опытом в регионе и за его пределами.