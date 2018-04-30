Какие банки будут работать во время Бакинского шопинг-фестиваля?

2018-04-30 20:37 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением очередного Бакинского шопинг-фестиваля по рекомендации Палаты надзора над финансовыми рынками Азербайджана более 48 филиалов и отделений 23 банков с 1 по 31 мая будет работать в усиленном режиме, говорится в понедельник в сообщении Палаты.

Для того, чтобы граждане страны и туристы в период фестиваля смогли свободно и непрерывно пользоваться услугами обмена валют, семь филиалов и отделений банков будут работать 24 часа все дни недели, другие филиалы и отделения будут работать в усиленном режиме, включая субботу и воскресенье.

В связи с проведением фестиваля действует специальная мониторинговая группа, состоящая из работников Палаты надзора над финансовыми рынками. По всем возникшим вопросам граждане страны и туристы могут обратиться к сотруднику Палаты.

Координатор: Вусал Гасанов

Email: vüsal.hasanov@fimsa.az