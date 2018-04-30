В Афганистане расстрелян журналист ВВС

2018-04-30 21:10 | www.oxu.az | 7

В Афганистане неизвестные на мотоциклах убили журналиста телерадиокомпании ВВС Ахмада Шаха.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на TOLONews.

Как отмечается, неизвестные вооруженные люди открыли стрельбу по журналисту, когда он днем возвращался домой. Инцидент произошел в городе Хост.

Директор Всемирной службы BBC Джеми Ангус в твиттере подтвердил гибель Шаха.

«С величайшим прискорбием BBC подтверждает гибель нашего корреспондента в Афганистане Ахмада Шаха в результате нападения, которое произошло сегодня в провинции Хост», - заявил Ангус.

А.Б.

