Израильтян предупредили о «начале войны с Ираном»

2018-04-30 21:26 | www.oxu.az | 8

Израильтяне в мессенджере WhatsApp и в социальных сетях получили сообщения о якобы обращении к нации, с которым должен выступить премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на ИТВ.

В частности, авторы слухов утверждают, что Биньямин Нетаньяху готовится объявить, что, «по имеющейся у разведки Израиля информации, в течение ближайших 48 часов Иран намерен развернуть боевые действия против Израиля».

Авторы слухов ссылаются при этом на Twitter ИТВ.

Редакция телеканала заявляет, что не имеет отношения к распространению этих слухов, и подобное сообщение никогда не публиковалось в Twitter телеканала.

А.Б.

