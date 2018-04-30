Наводнения в Кении унесли жизни более 70 человек

2018-04-30 21:33 | www.trend.az | 5

Более 70 человек погибли и около 40 тысяч семей до сих пор не могут вернуться в свои дома в Кении из-за наводнений в результате продолжительных ливней, обрушившихся на страну месяц назад, сообщает местное общество Красного Креста, передает РИА Новости.

"В условиях продолжающихся ливневых дождей паводковые воды по-прежнему продолжат представлять опасность для тысяч людей по всей стране. Наши сотрудники и волонтеры работают круглосуточно, чтобы обеспечить эвакуацию семей в районах повышенного риска", - заявил генеральный секретарь общества Аббас Гуллет (Abbas Gullet).

С момента начала ливней в конце марта, помимо гибели более 70 человек, свыше 211 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома, говорится в отчете управления по координации гуманитарных вопросов ООН. Многие дома, фермы, дороги и другие объекты инфраструктуры разрушены потоками воды.