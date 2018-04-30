Во Львове прошла церемония по случаю 95-летия Зарифы Алиевой

2018-04-30 21:36 | www.apa.az | 7

Во Львове (Украина) прошла церемония по случаю 95-летия видного научного деятеля Азербайджана, ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

Как сообщает Vesti.az , на мероприятии, организованном Объединенным конгрессом азербайджанцев Украины (ОКАУ), участвовали представители Конгресса, руководство Львовской областной и городской администраций, депутаты Львовского городского совета, общественно-политические деятели.

Выступившие главврач Львовской городской клинической больницы №1, заслуженный врач Украины, член ОКАУ Джавахир Джафарова, председатель ОКАУ по Львовской области Теймур Мамедов, председатель Департамента молодежи и спорта ОКАУ по области Шахрияр Магеррамов, депутат Полтавской области, член ОКАУ Фахраддин Мухтаров, руководитель национального и религиозного управления Львовской областной администрации Леся Корнат, депутат городской Рады Львова Роман Грычевич и другие рассказали о жизненном пути, пройденном Зарифой ханум Алиевой.

Было отмечено о приобретении для Центра офтальмологии имени Зарифы Алиевой современного медицинского оборудования, проведении капитального ремонта на высоком уровне. Здесь созданы все условия для точного диагностического обследования и лечения обратившихся больных. Отмечено об осуществлении Азербайджанским государством социальных и экономических проектов в различных регионах Украины.

Затем был продемонстрирован документальный фильм о жизни и деятельности Зарифы Алиевой.

Отметим, что председателем Объединенного конгресса азербайджанцев Украины, президентом Украинской ассамблеи наций и вице-президентом Конгресса азербайжанцев Европы является Ровшан Тагиев.