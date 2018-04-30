Наглые таксисты, или Удары по имиджу Баку

2018-04-30 21:36 | www.oxu.az | 8

В период проведения в Баку различных грандиозных мероприятий с водителями такси, как правило, происходит что-то неладное.

Как передает Oxu.Az, все началось с периода, когда Баку принимал международный песенный конкурс «Евровидение».

Практически ежедневно выходили статьи про наглость бакинских такси, которые то и дело обманывали туристов, называя им за проезд космические суммы.

Конкурс «Евровидение» в Азербайджане можно назвать флагманом грандиозных мероприятий в нашей стране. Именно после этого в Баку и в регионах проходили такие мероприятия, как Шахматная олимпиада, Евроигры, Исламские игры солидарности и наконец, завершившийся вчера этап Формулы 1.

Аналогичная ситуация вокруг такси сложилась и в период проведения Гран-при Азербайджана «Формулы 1».

Об этом свидетельствуют обсуждения, развернувшиеся в эти дни в соцсетях.

В одних случаях водители такси, чтобы сберечь свое хорошие места парковки, не соглашаются везти клиентов на «короткое» расстояние, в других - соглашаются довести несведущего туриста до пункта назначения другой (длинной – ред.) дорогой, чтобы накрутить счетчик.

Но самое плохое то, что водители такси, зная о «наивности» туристов, называют суммы, в несколько раз превышающие реальную цену за проезд. Что самое удивительное, данная тенденция обмана клиентов в период различных мероприятий в Баку становится обыденной для местных клиентов.

«Я сел на такси возле Площади флага и сказал, что мне нужно к Девичей башне. Я не спросил, сколько составит плата за проезд, так как приблизительно знал сумму. Ну, 3 маната, максимум - 4. Мы доезжаем до башни, таксист называет сумму – 10 манатов. Естественно, я начал спорить с ним. Спросил, откуда такая сумму. Таксист сказал, что на точке отправления у него якобы платное место», - отметил в своем статусе недовольный бакинец.

Больше всего таксисты «навариваются» на дороге из аэропорта в направлении города. Тогда как нормально этот путь составляет 15-20 манатов, водители такси предъявляют своим клиентам счет в размере 150-200 долларов.

Говоря на эту тему, эксперт в сфере транспорта Азер Аллахверанов сказал, что проблема будет существовать до тех пор, пока некоторые наши таксисты больше будут думать о личной выгоде, нежели об имидже своей страны.

«В основном, аналогичные проблемы создают те водители, которые не находятся на балансах той или иной службы такси. Это те такси, которые покупают «шашку» и выходят на улицы. Правда, также фиксируются единичные случаи различных афер со стороны самих служб такси, но в основном это нелегальные таксисты.

Что касается водителей так называемых «Лондон-такси», в начале эти самые автомобили чуть ли не превратились в символ столицы. Практически все туристы считали долгом сесть на бакинский «Лондон-такси» и сделать снимок на память.

Но сегодня все в корне изменилось. Туристы чуть ли не бегут при виде водителей этих такси. Все дело в том, что нет нужного контроля над водителями. Они делают что хотят. Вы только представьте, они называют туристу цену, в десять раз превышающую реальную сумму», - отметил эксперт.

Остается один вопрос: кто следит за этими бессовестными нелегальными таксистами и к кому можно жаловаться при подобных случаях?

Али Мамедов

