В Азербайджане банки перешли на усиленный режим

2018-04-30 21:40 | www.oxu.az | 7

В связи с проведением Бакинского шопинг-фестиваля по рекомендации Палаты по надзору за финансовыми рынками Азербайджана более 48 филиалов и отделений 23 банков с 1 по 31 мая будут работать в усиленном режиме.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Палату по надзору за финансовыми рынками.

Для того, чтобы граждане страны и туристы в период фестиваля имели возможность свободно и беспрерывно пользоваться услугами обмена валюты, семь филиалов и отделений банков будут работать 24 часа все дни недели.

Другие филиалы и отделения будут работать в усиленном режиме, включая субботу и воскресенье.

В связи с проведением фестиваля действует специальная мониторинговая группа, состоящая из работников Палаты по надзору за финансовыми рынками.

Список филиалов и отделений банков, которые будут работать в усиленном режиме в период фестиваля, размещен на официальном сайте Палаты по надзору за финансовыми рынками.

А.Б.

