Британский замминистра прокомментировал позицию палаты лордов по Brexit

2018-04-30 22:18 | www.trend.az | 6

Решение палаты лордов, проголосовавшей за расширение полномочий парламента Великобритании в вопросах Brexit, ослабит позиции Лондона на переговорах с Брюсселем, заявил замглавы министерства по вопросам Brexit Мартин Калланан, передает РИА Новости.

Принятая в понедельник палатой поправка предусматривает наделение парламента правом блокировать попытки правительства страны выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. При этом парламентарии получат возможность фактически сохранить членство Британии в ЕС, так как в случае отсутствия соглашения или несогласия с его содержанием они смогут заблокировать шаги правительства по выходу из Евросоюза.

"Мы огорчены тем, что палата лордов проголосовала за эту поправку, несмотря на предоставленные нами гарантии. Эта поправка только ослабит позицию Британии на переговорах с ЕС, так как даст парламенту беспрецедентные полномочия давать инструкции правительству относительного того, что делать на переговорах, включая попытки сохранить Британию в составе ЕС на неопределенное время", — говорится в предоставленном РИА Новости письменном комментарии Калланана.