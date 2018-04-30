Западная коалиция завершила операции против ИГИЛ в Ираке

2018-04-30 22:21 | www.oxu.az | 5

Западная коалиция, возглавляемая США, заявила о завершении масштабных боевых операций по борьбе с группировкой ИГИЛ на территории Ирака.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

«Штаб командования совместными наземными силами прекратил сегодня свою работу в Багдаде, символизируя конец крупных боевых операций против ИГ в Ираке и изменение состава и задач коалиции», - говорится в сообщении.

Как отмечается, в дальнейшем коалиция займется «подготовкой и развитием самодостаточных возможностей Ирака в области безопасности».

А.Б.

