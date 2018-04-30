Нетаньяху обвинил Иран в сокрытии архивов по разработке ядерного оружия

2018-04-30 22:28 | www.trend.az | 5

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил в понедельник Иран в сокрытии архивов по ядерному оружию, передает ТАСС.



"Иранские лидеры постоянно отрицают, что преследовали цель получения ядерного оружия, сегодня я скажу вам одно: Иран лжет, - заявил премьер. - После подписания в 2015 году соглашения (об урегулировании ядерной проблемы Тегерана) Иран стал наращивать усилия по сокрытию своих секретных документов". Нетаньяху также заявил, что "в 2017 году Иран спрятал свои архивы по разработке ядерного оружия в особо секретное место в Тегеране". "Иран лжет, что у него никогда не было программы по созданию ядерного оружия", - добавил он.

Нетаньяху также представил раздобытые, по его утверждению, израильской разведкой "полтонны материалов", среди которых "100 тыс. файлов, доказывающих, что они (иранцы) лгут" в отношении ядерной программы военного назначения. По словам Нетаньяху, речь идет о "55 тыс. страниц и 55 тыс. файлов на 183 дисках". Он также заявил, что "ядерная сделка с Ираном основана на лжи и обмане Ирана".

Нетаньяху уверен, что президент США Дональд Трамп "сделает правильный шаг" в отношении соглашения по иранской ядерной программе. "Я уверен, что он (Трамп) сделает правильный шаг, правильный шаг для США, правильный шаг для Израиля, а также правильный шаг для мира во всем мире", - сказал премьер.