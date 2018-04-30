В Дашкесане легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, 4 раненых

2018-04-30 22:34 | www.apa.az | 8

На территории Дашкесанского района произошло тяжелое ДТП.

Как передает АПА, на автомагистрали Гянджа-Дашкесан легковой автомобиль марки «ВАЗ 2106» столкнулся с микроавтобусом.

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили житель города Гянджа Чапай Алиев (1957 г.р.), а также жители Дашкесанского района Вердиева Зяргялям (1965 г.р.), Гурбанов Эльшан (1967 г.р.) и Аллахъяров Захид (1964 г.р.).

Пострадавшие доставлены в городскую больницу Скорой помощи Гянджи. По факту ведется расследование.