Нетаньяху: Найден секретный архив иранской ядерной программы

2018-04-30 22:35 | www.oxu.az | 8

Израильская разведка добыла полтонны секретных материалов, доказывающих наличие у Ирана военно-ядерной программы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Newsru.co.il, об этом объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Премьер выступил со специальным заявлением в Тель-Авиве. Нетаньяху представил документы, свидетельствующие, по его словам, о том, что Иран нарушает венское соглашение, подписанное ведущими державами с Тегераном:

«Речь идет о документах, которые ранее не были представлены мировому сообществу. Речь идет об одном из крупнейших достижений в истории израильской разведки».

Нетаньяху сообщил, что у Израиля имеются убедительные доказательства того, что Иран обманывает весь мир по поводу своей ядерной программы, и эти документы были переданы США и другим странам Запада:

«После подписания ядерного соглашения Иран прикладывал большие усилия для того, чтобы скрыть свою ядерную программу. Тегеран перевез в секретное место свой архив. Лишь несколько человек знали о его местонахождении.

Несколько недель назад Израилю удалось получить полтонны документов из этого архива - 55 тысяч документов и фотографий и еще 55 тысяч файлов на 183 дисках».

«Эти документы свидетельствуют о том, что Иран лгал, чтобы добиться от мирового сообщества соглашения и снятия санкций.

Публикуя эти документы, Израиль делает большую услугу не только себе, но и всему региону. Через несколько дней президент США Дональд Трамп должен принять решение по поводу соглашения с Ираном.

Надеюсь, он примет решение, правильное для Израиля, для США и для безопасности всего мира».

А.Б.

