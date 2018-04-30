Трамп: “Выход США из ядерной сделки с Ираном станет правильным сигналом для КНДР”

2018-04-30 22:40 | www.apa.az | 7

Выход США из ядерной сделки с Ираном станет правильным сигналом для КНДР.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Через семь лет срок действия этой сделки истечет, и Иран сможет двигаться дальше и создавать ядерное оружие. Это неприемлемо. Семь лет — это завтра», сказал Трамп.

Он добавил, что примет решение к 12 мая, когда будет нужно снова продлевать режим снятия санкционных ограничений с иранской стороны.

«Это не значит, что мы не будем вести переговоры о настоящем соглашении. Это ужасное соглашение для США», заметил Трамп.