Правящая партия Армении примет решение по выборам премьера во вторник

2018-04-30 22:44 | www.trend.az | 7

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) сообщит о своем решении по голосованию на выборах премьер-министра страны во вторник, 1 мая, сообщил РИА Новости вице-спикер армянского парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

"Завтра", - сказал Шармазанов, отвечая на вопрос, приняла ли партия решение по голосованию.

После отказа всех фракций армянского парламента, кроме возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход), выдвигать кандидатуры на пост премьера, он стал единственным кандидатом. Однако оппозиционеру для избрания нужно 53 голоса из 105. Следовательно, за него должны проголосовать не только фракции "Елк", блок "Царукян" и "Дашнакцутюн", но и часть депутатов правящей Республиканской партии Армении.