В Петербурге танк наехал на людей - ВИДЕО

2018-04-30 23:02 | www.oxu.az | 8
Танк Т-60 наехал на двух человек во время фестиваля «Боевая сталь» в Санкт-Петербурге.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на RT, люди сидели на броне, но не удержались и упали под гусеницу, когда боевая машина съезжала с небольшой насыпи.
Отмечается, что один из пострадавших сломал лодыжку, другой получил ушибы.
«Боевая сталь» — военно-исторический фестиваль, участники которого знакомят гостей с техникой, использовавшейся в Первую мировую войну, Великую Отечественную войну, во время операции в Афганистане, а также при проведении современных антитеррористических операций, поясняет петербургская «Фонтанка».