Путин выступил за неукоснительное соблюдение иранской сделки

2018-05-01 00:15 | www.apa.az | 8

Президент России и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, в том числе с учетом сделанного в понедельник израильским премьером заявления на этот счет.

Как передает АПА, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин подтвердил позицию России - план, имеющий первостепенное значение для обеспечения международной стабильности и безопасности, должен неукоснительно соблюдаться всеми сторонами", - подчеркивается в сообщении.

Путин и Нетаньяху продолжили обмен мнениями о положении дел в ближневосточном регионе в целом, включая развитие обстановки в Сирии.