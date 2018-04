На Трампа подали в суд за твит

2018-05-01 00:29 | www.oxu.az | 9

Порноактриса Сторми Дениэлс (настоящее имя - Стефани Клиффорд) подала в Федеральный суд Манхэттена суд на президента США Дональда Трампа за твит, в котором он называл ложью рассказ актрисы CNN об угрозах ей в 2011 году за желание предать гласности часть своих отношений с Трампом.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.

Дело касается истории, рассказанной Дэниелс в интервью телеканалу CNN на передаче «60 минут».

По ее словам, в 2011 году она захотела опубликовать в журнале In Touch за $15 тыс. некоторые подробности своей связи с миллиардером Трампом.

Вскоре она узнала, что журнал отказался от ранее согласованной публикации.

Через некоторое время в Лас-Вегасе, когда она находилась на парковке с дочерью, подошел неизвестный и потребовал от нее «отставить Трампа в покое», а затем повернулся к ее дочери и заметил, что не хотел бы «оставить ее без матери».

В ответ на это заявление Трамп на своей странице в «Twitter» поделился эскизом, который был сделан через год после этих событий, назвав это ложью и намекнув на сходство с бывшим возлюбленым Сторми, который находился в заключении.

Дэниелс из-за того, что Трамп поделился эскизом, обратилась в суд, обвинив его в клевете.

Отметим, что порноактриса утверждает, что у нее была интимная связь с Трампом в 2006 году, и что адвокат Трампа заплатил ей 130 тысяч долларов за молчание.

Президент США Дональд Трамп категорически отрицает эти обвинения.

A sketch years later about a nonexistent man. A total con job, playing the Fake News Media for Fools (but they know it)! https://t.co/9Is7mHBFda