Могерини: “Заявления Нетаньяху не доказывают, что Иран нарушил положения ядерной сделки”

2018-05-01 00:44 | www.apa.az | 6

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини не считает заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о ядерных разработках Ирана доказательством того, что страна нарушила положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в заявлении главы дипломатии ЕС.

"То, что я увидела в заявлениях Нетаньяху, не поставило под сомнение выполнение Ираном обязательств по СВПД", - говорится в заявлении.

Нетаньяху обвинил в понедельник Иран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию и высказал уверенность в том, что СВПД основан на лжи Тегерана.