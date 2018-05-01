МИД Ирана: Заявление Нетаньяху - «нелепое шоу»

2018-05-01 00:32 | www.oxu.az | 6

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал заявление премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху о наработках Ирана в военно-ядерной сфере «детским нелепым шоу».

Как передает Oxu.Az, об этом РИА Новости сообщает со ссылкой на агентство ISNA.

«Это заявление нелепо. Тот факт, что Нетаньяху потратил 10 дней на то, чтобы дождаться решения Трампа о СВПД, свидетельствует о том, что это театр. А Израиль исполнил свою роль на сцене на самом высоком уровне», - заявил Аракчи.

Ранее в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о наличии секретных документов, добытых израильской разведкой, которые доказывают, что Иран после подписания атомной сделки с международным сообществом сохраняет свои наработки в военно-ядерной сфере, рассчитывая воспользоваться ими в будущем.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что выход США из ядерной сделки с Ираном пошлет правильный сигнал КНДР.

А.Б.

