Белый дом: Иран обладает тайной программой по разработке ядерного оружия

2018-05-01 03:33 | www.apa.az | 6
США обвинили Иран в наличии тайной программы по разработке ядерного оружия.
Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Белого дома в Twitter.
«По поводу заявления Израиля об иранской ядерной программе: эти факты совпадают с тем, о чём США давно известно, у Ирана есть тщательная и тайная программа разработки ядерного оружия, которую не удалось скрыть от всего мира и от собственного народа», — говорится в сообщении Белого дома в Twitter.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе. Позднее в Тегеране назвали заявление Нетаньяху «детским и смешным шоу».