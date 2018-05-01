Белый дом: Иран обладает тайной программой по разработке ядерного оружия

2018-05-01 03:33 | www.apa.az | 6

США обвинили Иран в наличии тайной программы по разработке ядерного оружия.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Белого дома в Twitter.

«По поводу заявления Израиля об иранской ядерной программе: эти факты совпадают с тем, о чём США давно известно, у Ирана есть тщательная и тайная программа разработки ядерного оружия, которую не удалось скрыть от всего мира и от собственного народа», — говорится в сообщении Белого дома в Twitter.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Иран скрыл архивы по ядерной программе. Позднее в Тегеране назвали заявление Нетаньяху «детским и смешным шоу».