Иранки переоделись в мужчин, чтобы попасть на матч - ВИДЕО

2018-05-01 00:59 | www.oxu.az | 5
Несколько женщин в Иране переоделись в мужчин, чтобы попасть на футбольный матч.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел на матче чемпионата Ирана, где встречались команда «Персеполис» и «Сепидруд Реш».
Для этого женщины приклеили накладные бороду и усы, а также надели мужскую одежду. Многие из болельщиков не заметили подвоха и приняли женщин за мужчин.
Встреча двух команд закончилась разгромным счетом 3:0 в пользу команды «Сепидруд Реш».