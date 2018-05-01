Иранки переоделись в мужчин, чтобы попасть на матч - ВИДЕО

2018-05-01 00:59 | www.oxu.az | 5

Несколько женщин в Иране переоделись в мужчин, чтобы попасть на футбольный матч.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на телеканал РЕН ТВ, инцидент произошел на матче чемпионата Ирана, где встречались команда «Персеполис» и «Сепидруд Реш».

Для этого женщины приклеили накладные бороду и усы, а также надели мужскую одежду. Многие из болельщиков не заметили подвоха и приняли женщин за мужчин.

Встреча двух команд закончилась разгромным счетом 3:0 в пользу команды «Сепидруд Реш».

А.Б.

