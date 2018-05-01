Путин и Нетаньяху договорились о срочной встрече

2018-05-01 01:31 | www.oxu.az | 5

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным после того, как обнародовал разведданные о секретной военно-ядерной программе Ирана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в официальном микроблоге Twitter главы израильского правительства.

В прямом эфире местного телевидения Нетаньяху на иврите и английском рассказал, что в распоряжение Израиля попал полутонный архив -порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием «проект Амад".

«Сегодня вечером премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел беседу с президентом России Владимиром Путиным после обнародования документов о иранской военно-ядерной программе», - сказано в сообщении.

«Оба лидера также обсудили ситуацию в Сирии и договорились встретиться как можно скорее», - написала в Twitter канцелярия Нетаньяху.

А.Б.

