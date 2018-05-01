В Грузии запретили курение в общественных местах

2018-05-01 01:59 | www.oxu.az | 5

В Грузии с первого мая входят в силу законодательные поправки, которые подразумевают запрет курения в барах, ресторанах, гостиницах и во всех общественных местах.

Об этом сообщает Oxu.Az со сылкой на РИА Новости.

«Поправки входят в силу с первого мая. За счет незначительного дискомфорта мы сохраним жизнь и здоровье людей.

С завтрашнего дня мы надеемся, что спасем этих людей, в том числе детей», — заявил журналистам депутат Акакий Зоидзе.

В законопроекте прописано, что гражданское лицо, которое нарушит закон, будет оштрафовано на 100 лари (более 40 долларов), а частный объект – на 500 лари (около 200 долларов) за первое нарушение и на 1000 (около 400 долларов) за повторное.

Согласно поправкам, курение допускается дома, в специальных местах для курения, которые будут установлены на улицах, в кальян-барах, в пенитенциарных учреждениях, в казино.

Запрет действует во всех типах построек, на площадках, в общественном транспорте, учебных учреждениях. Также с 1 мая на всей территории страны запрещается реклама табачных изделий.

А.Б.

