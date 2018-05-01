Гейт отказался стать советником у Трампа

2018-05-01 02:10 | www.oxu.az | 6

Президент США Дональд Трамп предложил предпринимателю и общественному деятелю Биллу Гейтсу занять пост советника по науке, однако основатель Microsoft отказался от данного предложения.

Как передает Oxu.Az, в интервью изданию Statnews Гейтс рассказал, что обсуждал с президентом разработку универсальной вакцины от гриппа, на которую предприниматель пожертвует $12 млн.

В ходе разговора Гейтс напомнил Трампу, что пост советника по науке остается вакантным с января 2017 года, на что президент предложил эту должность ему.

«Я упомянул: может, нам нужен советник по науке? Он сказал, хочу ли я быть советником по науке», — рассказывает Гейтс.

При этом бизнесмен отклонил предложение, сказав, что «это будет не лучшим использованием его времени».

А.Б.

