Доминиканская Республика установила дипотношения с Китаем

2018-05-01 05:17 | www.apa.az | 6

Доминиканская Республика разорвала связи с Тайванем и установила официальные дипломатические отношения с КНР.



Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, церемония подписания совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между КНР и Доминиканской Республикой состоялась во вторник в Пекине.

Документ подписали глава МИД Доминиканской Республики Мигель Варгас и глава МИД Китая Ван И. Доминикана была одной из немногих стран, которая до сих пор поддерживала официальные отношения с Тайванем.