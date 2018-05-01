Парламент Израиля принял закон о войне

2018-05-01 02:25 | www.oxu.az | 6

Парламент Израиля - Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях закон, наделяющий узкий военно-политический кабинет полномочиями по объявлению войны или утверждению крупной военной операции.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Newsru.co.il.

В экстренных случаях премьер-министр и министр обороны смогут принимать решение об объявлении войны без необходимости на то согласия кабинета.

Новый закон утверждает сложившуюся в последние годы де-факто ситуацию, когда решение о военных действиях принималось узким кабинетом, а не всем правительством, как того требовал предыдущий закон.