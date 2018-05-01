Трамп не исключил, что может встретиться с Ким Чен Ыном в Сингапуре

2018-05-01 01:07 | www.trend.az | 5

Президент США Дональд Трамп заявил, что в качестве места для проведения его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном, помимо демилитаризованной зоны на Корейском полуострове, рассматривается Сингапур, передает RT.

Об этом американский лидер сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Нигерии Мохаммаду Бухари в Белом доме.

«Мы рассматриваем различные страны, в том числе Сингапур. И мы также говорим о возможности в демилитаризованной зоне», - приводит слова Трампа Politico.