В ФИФА не поддержали идею о реформе клубного чемпионата мира

2018-05-01 06:01 | www.apa.az | 6

Предложение президента ФИФА Джанни Инфантино о расширении количества команд-участниц клубного чемпионата мира обсудили на заседании в штаб-квартире организации.

Как передает АПА, об этом сообщает L'Equipe.

Идея Инфантино включает в себя два основных момента: увеличение количества участников (с 7 до 24) и проведение турнира раз в четыре года. Как сообщает французское издание, идея Инфантино не была единогласно воспринята членами совета, а также представителями УЕФА.

В своём нынешнем формате клубный чемпионат проводится с 2005 года. В 2017 году на турнире в ОАЭ приняли участие 7 команд из 6 конфедераций. Победу одержал мадридский ”Реал”, обыгравший в финале бразильский ”Гремио” (1:0).