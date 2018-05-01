В Армении пройдут выборы премьер-министра

2018-05-01 01:44 | www.trend.az | 6

Национальное собрание (парламент) Армении изберет во вторник нового премьер-министра страны. Обсуждение вопроса состоится на специальном заседании законодательного органа, передает РИА Новости.

Единственный кандидат – выдвинутый оппозиционной фракцией "Елк" (Исход) депутат Никол Пашинян, который с 13 апреля руководит массовыми акциями протеста по всей республике. Демонстранты 23 апреля добились отставки прежнего главы правительства Сержа Саргсяна и требуют назначить на эту должность Пашиняна.

Кандидата от "Елк" поддержали две другие фракции парламента - блок "Царукян" и "Дашнакцтюн". Всем трем фракциям принадлежит 47 мандатов в 105-местном парламенте. Для избрания премьера требуется 53 голоса. Следовательно, Пашиняну требуются голоса еще как минимум шести депутатов правящей Республиканской партии Армении, которой принадлежат 58 мест в Национальном собрании.

Глава фракции РПА Ваграмя Багдасарян ранее заявил, что партия не будет препятствовать кандидату, если его выдвинут все три остальные фракции.