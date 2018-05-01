Сегодня определится первый финалист Лиги Чемпионов

2018-05-01 07:27 | www.apa.az | 6

Футболисты мадридского "Реала" и мюнхенской "Баварии" во вторник в Мадриде проведут ответный матч в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

Как сообщает АПА, первая встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась победой "Реала" со счетом 2:1.

Мюнхенцы после домашнего поражения неделей ранее обязаны играть на победу, "Реал" же попытается в третий раз подряд выйти в финал самого престижного европейского клубного турнира.

Нынешняя ситуация напоминает прошлый сезон. Тогда команды встретились в четвертьфинале и первая встреча, прошедшая в Мюнхене, завершилась победой мадридцев со счетом 2:1. Игрокам "Баварии" в Испании удалось перевести противостояние в дополнительное время (основное время завершилось их победой 2:1), однако затем дубль Криштиану Роналду и гол Марко Асенсио вывели "Реал" в финал.

Встречу обслужит турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром.