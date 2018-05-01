АДР-100: Ликвидация Муганской Советской Республики и события в Карабахе

2018-05-01 08:01 | www.oxu.az | 6

Oxu.Az продолжает публикацию статей, каждая из которых посвящена одному из 23-х месяцев существования Азербайджанской Демократической Республики.

Новая статья отражает события июля 1919 года.

Месяц начался с конфликта между правительством и представителями союзных войск в связи с тем, что Деникин не отошел на оговоренное расстояние. А представитель Деникина генерал Эрдели вынудил покинуть столицу Горской республики посла Азербайджана.

Другая нота была направлена командованию британскими войсками в Тифлисе в связи с насилием против мусульман в Армении. Еще одна нота министерством иностранных дел была направлена и представителю Армении в Азербайджане в связи с обстрелом приграничных селений.

Тем временем в Еленендорфе отпраздновали 100-летие возникновения колонии. В селение прибыли немцы и из других немецких колоний на Кавказе. К примеру, Екатеринфельдское просветительское общество сообщало, что «мысленно всей душой празднуем с Вами столетие существования Закавказских колоний. Надеемся, что и в течение второго века мы сохраним свою самостоятельность и будем очагами культуры и просвещения на благо потомков и Родины!».

Подробный репортаж о праздновании был опубликован в немецкой газете «Каuкаsische Post», публикующейся в Тифлисе.

Пока в Еленендорфе празднуют столетие, на Мугани разворачиваются бои. Так, военное министерство 7 июля сообщало, что «сила большевиков в Ленкорани от 1200 до 1500 человек, между которыми много фронтовиков (русских и армян). У большевиков в Ленкорани всего 4 орудия. Военная организация их довольно слабая, хотя офицеров-инструкторов у них достаточно».

Сообщалось, что на Мугани также присутствуют антибольшевистские силы и центром большевиков является село Пришиб (ныне город Гейтепе). Постепенно военное министерство приняло решение о ликвидации Муганской Советской республики.

В середине июля военные начали наступление как со стороны Сальяна, так и Астары, где был высажен десант.

23 июля военный министр С. Мехмандаров обратился с воззванием к жителям Ленкоранского уезда. В нем он отмечал, что «по воле правительства Азербайджанской Республики я посылаю в Ленкоранский уезд отряд, которому приказано раз и навсегда прекратить гражданскую войну, водворить порядок, освободить вас от насильников и убийц, терзающих мирное население».

В обращении подчеркивалось, что «в Ленкоранском уезде признается одна лишь власть Азербайджанской Республики».

Одновременно большевикам приходилось бороться сразу на нескольких фронтах. В Астаре десант высадился не просто так, а с помощью местного населения, которое перебило весь красноармейский отряд, который занимался, по словам свидетелей, «безудержным грабежом». В селении Астрахановка был собран альтернативный съезд против советской власти. К утру 28 июля большевики вынуждены были уйти из Ленкорани. В боях погиб и Отраднев, руководивший военными отрядами. Было принято решение об эвакуации на о. Сара.

С юга также нападали отряды шахсевенов. В итоге в регионе возникла непонятная ситуация, когда одно и то же селение за день отражало атаки различных сторон и не знало, кому подчиниться. Но, тем не менее, Советской власти в регионе был положен конец. Они еще около 2 недель оставались на о. Сара (фиксировались случаи самоубийства), и лишь около 300 человек сумели впоследствии уехать в Россию. А местное население в конечном итоге признало власть азербайджанского правительства.

После утверждения правил внешней торговли правительством, парламент принял законы о создании таможенных пунктов на станции Пойлы, Акстафинского таможенного поста.

С парламентом также связано важнейшее политическое событие в жизни страны. 21 июля было утверждено положение о выборах в Учредительное собрание Азербайджанской Республики. При учреждении парламента было утверждено положение о том, что парламент будет временным законодательным органом, основной целью которого является подготовка законодательства по выборам в Учредительное собрание.

Правда, к этому времени и в Армении, и в Грузии уже состоялись выборы в Учредительное собрание. В соответствии с законом, число членов собрания устанавливалось в 120 человек. Согласно положению о выборах, правом участия пользуются «граждане республики обоих полов, коим ко дню выборов исполняется 20 лет». Было лишь несколько исключений.

Так, военнослужащие могли быть избранными, но не выбирать. Одновременно право голосовать, но не быть избранными имели лица, занимающие административные должности (приставы, помощники уездных начальников, уездные начальники, помощники полицмейстера, полицмейстеры, губернаторы и их помощники).

Из остальных граждан в выборах не могли участвовать «безумные или сумасшедшие, а также глухонемые и лица, находящиеся под опекой».

С другой стороны, права участия в выборах лишались заключенные, должники («злонамеренные банкроты»), дезертиры. Кроме того, было указано, что «правом быть избираемым пользуется также лицо, хотя и не внесенное в избирательный список, но удовлетворяющее условиям избирательного права».

Для участия в выборах (тогда на выборах представлялись кандидатские списки партий) необходимо было собрать 100 подписей.

В законе также отдельно оговаривалось наказание для лиц, которые портили чью-нибудь агитацию или распространяли ложные сведения. Также запрещалась всякая агитация в местах богослужения.

Наряду с законами, парламент также занимался расследованиями. В начале июля в Карабахе произошли события, которые привлекли внимание всей прессы. Каждый день в прессе публиковались заявления то одной, то другой стороны. Особенно активно публиковался по данному поводу генерал-губернатор Карабаха Хосров бек Султанов. Парламент решил направить специальную делегацию в регион. И вот 7 июля, данная делегация выступила в парламенте с заявлением.

Делегация состояла из двух мусульман: К.Карабеков и Ш.Рустамбеков, и двух армян: Чубарян и Ходжаева.

Конфликты были не только в делегации, но и при выступлении. Так, К.Карабеков предложил выступить на русском языке, чтобы и армяне могли поделиться своим мнением, отличающимся от позиции азербайджанских депутатов. Ш.Рустамбеков выступил против, но по результатам голосования было разрешено говорить на русском.

В своем докладе Карабеков отмечал, что, несмотря на провокации армян (убийство то 7, то 9 человек, грабежи и т.д.), Х.Султанов категорически приказал не отвечать на них. Одновременно и Армянский нацСовет не мог управиться в армянской части, где некие банды уводили армянок, грабили мирных жителей. Ситуация оставалась напряженной.

В конце месяца началась кочевка жителей, и Х.Султанов установил вооруженные посты для наблюдения и обеспечения безопасности кочевок. С укреплением позиции в Шуше, неожиданно в 50 м от позиции появились вооруженные армяне и потребовали отступить. Аскеры не согласились, и в итоге завязалась перестрелка, в результате которой погибло 4 аскера и 1 армянин. Это повлекло за собой перестрелку по всей Шуше.

Лишь после того, как через 2 дня были выданы члены Армянского нацсовета, перестрелка прекратилась.

Армянские участники делегации настаивали на том, что все это было организовано правительством, так как занятые войсками высоты не имели отношения к кочевке. Обсуждение доклада продлилось на несколько заседаний. Основной упор часто делался на том, что местная английская миссия (а именно на них было возложено регулирование вопросов в Карабахе и Нахчыване) фактически бездействовала и потакала двоевластию.

Тем не менее, после 4-го заседания, парламент принял формулу о том, что в действиях правительства были ошибки, но ничто не говорит о преднамеренной организации.

Наряду с этим, в целях расследования злоупотреблений и преступлений с нефтепродуктами в разных ведомствах была создана особая ревизионно-следственная комиссия. В соответствии с принятым 27 июля 1919 года законом предусматривалось право комиссии требовать от всех правительственных учреждений и должностных лиц, общественных организаций все необходимые сведения и явки всех лиц по вызову, право возбуждения против всех лиц уголовного расследования, право осмотра и выемки почтово-телеграфной корреспонденции, право отстранения от должности на время расследований.

Среди всех остальных событий выделилась сфера образования. Так, газета «Азербайджан» сообщает, что 23 июля по решению Союза адвокатов в Баку откроется школа для слепых. В том же номере сообщается, что министерство просвещения намерено направить для обучения за рубежом 100 студентов. Расходы на каждого студента оцениваются в 36 тысяч рублей плюс дорога в 5 тысяч рублей.

Иными словами, совокупные расходы на студентов составят 4,1 млн. рублей. В номере от 31 июля сообщается, что среди студентов планируется 51 отправить в Швейцарию, 17 - в Россию, 13 - во Францию, 4 - в Турцию, 3 - в Великобританию, 2 - в Германию и 1 - в Италию. Примерные условия для студентов были разработаны в соответствии с условиями стипендий Тагиева:

1. Стипендия студентам составит 50 рублей. Правительство будет оплачивать возвращение и выезд летом.

2. После завершения высшего образования студент должен вернуться на родину и служить стране (точный срок пока не был определен).

Кстати об армии, 9 июля приказом военного министра министерство переехало из Гянджи в Баку. Месяц завершился совместным обращением азербайджанской, горской и грузинских делегаций к президенту Франции по поводу переписки союзных держав с адмиралом Колчаком, не признающим новообразованные государства.

Султан Меджид Муртаза-Ага оглы Ганиев (1866-1937)

Султан Меджид Ганизаде родился в 1866 году в семье купца Гаджи Муртуза-Ага в городе Шемаха.

Один из его предков, Ага Месих Ширвани был известным поэтом. Среднее образование получил в реальном училище в Шемахе. Затем в 1887 году окончил Александрийский учительский институт в Тифлисе. После этого работал в качестве педагога, приехал в Баку и вместе с Г. Махмудбековым создал новый формат школ, русско-татарских школ.

На тот момент в политической сфере поддерживал связь с социал-демократами. Был долгое время директором школы. Впоследствии стал инспектором народных училищ Бакинской губернии и Дагестанской области. Поощрял и распространял «русско-татарские» школы, способствовал открытию новых школ, воспитанию новых педагогов. Будучи инспектором, также преподавал в Горийской учительской семинарии.

В 1888 Ганизаде совместно с Г.Махмудбековым и Н.Велиевым организовали постоянную азербайджанскую театральную труппу в Баку. Он стал одним из режиссеров. Именно в его спектакле впервые сыграл Гусейн Араблинский.

Наряду с этим, он также занимался литературной деятельностью. Он автор романа «Письма Шейда-бека Ширвани» (1898—1900), повести «Страх перед богом» (1906), драмы «Гонча ханум» («Бинамская помещица», была запрещена царской цензурой и не сохранилась), комедии «Вечернее чихание в пользу» (1904), водевиля «Дурсунали Баллыбады» (1904), «Хор-хор» (1905), «Бери, да помни» (1908), «Самоотверженность» и др., в которых критиковал социальную несправедливость и невежество.

Параллельно он занимался переводом русских, грузинских и армянских авторов на азербайджанский язык (находился в переписке с Л.Толстым). Работая в сфере перевода, в 1902 году составил «Русско-татарский словарь», а в 1904 году – «Азербайджанский фразеологический словарь». В связи с этим он обладал довольно большим влиянием в обществе.

Будучи активистом в сфере образования, он также предпринимал попытки издания детской периодической печати. Участвовал в издании журнала «Дебистан», печатался во многих публиковавшихся тогда журналах и газетах.

В ходе выборов в Учредительное собрание он был избран в качестве депутата от Закавказья. К тому времени он вместе с Махмудбековым, Тагиевым, Карабековым и другими создали партию «Иттихад» («Мусульманство в России»). Он стал одним из ее руководителей. Впоследствии стал членом Закавказского Сейма. Он был одним из двух членов Азербайджанского национального совета, воздержавшихся при голосовании за независимость.

В декабре 1918 года был членом парламента. После принятия закона о невозможности совмещать деятельность в парламенте и административную деятельность он остался в парламенте. Впоследствии был избран заместителем председателя.

Советскую власть в 1920 году принял. Остался здесь и работал в качестве начальника отдела в комиссариате народного образования. В 1925 году перешел на должность инспектора Бакинского управления народного образования. Одновременно преподавал в различных учебных заведениях. Участвовал в написании учебников.

В июне 1936 года был арестован, а в марте 1938 года - приговорен к расстрелу. Реабилитирован посмертно.

Тогрул МАШАЛЛЫ

