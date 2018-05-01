Снимается запрет на шторки и жалюзи в автомобилях

2018-05-01 08:40 | www.oxu.az | 7

С 1 мая в автомобилях разрешается использование шторок и жалюзи.

Об этом Oxu.Az сообщил начальник отдела по связям с общественностью Главного управления дорожной полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов.

В.Асадов сказал, что разрешается использование только стандартных шторок и жалюзи:

«В автомобилях, управляемых на территории страны, с 1 мая разрешается использование отвечающих соответствующим стандартам, изготовленных промышленным способом шторок и жалюзи на задних левом и правом окнах.

Некоторые водители предпочитают использовать на задних боковых окнах автомобилей хамелеоновые, зеркальные и разнообразные цвета, что недопустимо.

Речь идет только о шторках и жалюзи, изготовленных стандартным путем в соответствии со стандартами.

Ограничивающие видимость автомобилей, мешающие прозрачности и изготовленные кустарным методом занавески, жалюзи и пленки создают административную ответственность».

Нарушившие требование водители будут штрафоваться на сумму в размере 150 манатов.

Отметим, что разрешение на использование шторок и жалюзи останется в силе до 15 ноября.