Devlete sınavsız işçi alınacak

2018-05-01 09:46 | www.trend.az | 1

İşçi ve işveren arasındaki en büyük aracı kurum olan Türkiye İş Kurumu (İşkur) ise, işsizliğin yoğun olduğu dönem veya yerlerde Toplum Yararına Program kapsamında geçici işçi istihdam ediyor. İşçiler ise sınavsız olarak noter kurasıyla belirleniyor.

PARK, BAHÇE İŞLERİ

Halihazırda program kapsamında 15 ilde 15 bin 418 işçi aranıyor. Programın amacı, özellikle iş bulmakta zorluk çeken işsizlere yılın belli bir döneminde destek olmak. Bu yolla alınan işçiler çevre temizliği, altyapı yenileme, okul bakım onarımı, park düzenleme, dere ıslahı, restorasyon ve ağaçlandırma alanlarında çalıştırılıyor.

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