Режим прекращения огня был нарушен 93 раза

2018-05-01 10:08 | www.apa.az | 6

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 83 раза.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны Азербайджана, c позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селе Гушчу Айрым Газахского района, в селе Агдам Товузского района, в селах Гаравелилер, Геяли и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.



Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Абдинли, Гарагашлы, Сарыджалы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.