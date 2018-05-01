При попытке нарушить госграницу задержаны 5 граждан Шри-Ланки

2018-05-01 10:22 | www.apa.az | 6

Как сообщили АПА в пресс-службе ГПС, на служебном участке пограничной заставы вблизи села Билясувар Билясуварского района сотрудниками пограничного наряда «Пусгу» при попытке перелезть через инженерное заграждение были задержаны 5 неизвестных лиц. Они пытались незаконно проникнуть на территорию Исламской Республики Иран через территорию Азербайджанской Республики. В ходе расследования были установлены личности нарушителей госграницы: граждане Шри-Ланки Кунаратхинам Тьювисан (1987 г.р.), Селлакылы Сантиракумар (1977 г.р.), Ратнасингам Сафескумар (1983 г.р.), Гюнаслгар Камстан (1994 г.р.) и Антонии Кросс Антонии Белдер (1978 г.р.).

В отношении задержанных лиц принимаются необходимые оперативно-следственные меры.