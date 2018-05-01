Эмин Агаларов: Я ничего не платил Трампу

2018-05-01 09:07 | www.oxu.az | 7

Музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов заявил, что не платил Дональду Трампу за участие в своем клипе, снятом в 2013 году, передает Oxu.Az со ссылкой на казахское издание Informburo.

«Я ничего не платил Дональду Трампу», - сказал Агаларов, отвечая на вопрос журналиста по поводу съемок клипа In Another life, в котором снялся нынешний президент США Дональд Трамп.

«Он согласился, потому что я попросил выделить всего лишь десять минут, а съемки проходили в его отеле. Все совпало, и мне повезло снять в клипе президента США», - сообщил Эмин Агаларов.