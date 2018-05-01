В Германии рассчитывают на то, что ЕС будет освобожден от пошлин США

2018-05-01 10:57 | www.trend.az | 6

Германия "приняла к сведению" данные о том, что президент США Дональд Трамп по крайней мере до 1 июня откладывает введение пошлин на металлы для ряда стран. При этом кабмин ФРГ продолжает выступать за свободные торговые отношения между ЕС и США, сообщила во вторник пресс-служба правительства ФРГ, передает ТАСС.

"Правительство приняло к сведению решение США освободить ЕС еще на один месяц от американских пошлин на сталь и алюминий. В общем и целом, федеральное правительство как и прежде ожидает долгосрочного исключения. Страны-члены ЕС теперь обсудят дальнейшие действия", - говорится в сообщении.

"Трансатлантическое экономическое сотрудничество имеет большое значение для обеих сторон. Ни ЕС, ни США не могут быть заинтересованы в эскалации торговых отношений. Напротив, и ЕС, и США вынесут выгоду из их углубления", - отметили в кабмине ФРГ.