Российский флаг пропал с генконсульства в Сиэтле

2018-05-01 09:33 | www.oxu.az | 7

Американские власти сняли российский флаг со здания генерального консульства в Сиэтле.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в США.

«Сегодня под покровом ночи со здания резиденции генерального консула России в Сиэтле американскими властями был снят государственный флаг Российской Федерации.

Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права», - сказано в заявлении дипмиссии.

В посольстве напомнили, что резиденция генконсула является собственностью России и неприкосновенна. Дипломаты потребовали вернуть флаг на место.

Госдепартамент США в свою очередь пообещал вернуть посольству России флаг с резиденции генерального консула в Сиэтле.

Решение о его снятии приняли в связи с тем, что диппредставительство лишилось своего статуса, заявил ТАСС представитель ведомства.

«В соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях Соединенные Штаты отозвали свое согласие на создание и работу консульского учреждения России в Сиэтле 1 апреля 2018 года.

Поскольку резиденция генерального консула более не имеет статуса резиденции главы консульского учреждения, было бы неправомочно оставлять реять там российский флаг», - пояснили в Госдепе.

Напомним, что 26 марта власти США в качестве реакции на «дело Скрипалей» объявили персонами нон грата 60 представителей России, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле и предписали консулу покинуть страну до 25 апреля. Российских дипломатов выслали также 27 европейских стран. Москва приняла зеркальные меры.