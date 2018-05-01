Пентагон: Израиль принимает суверенные решения по проведению военных действий в Сирии

2018-05-01 11:10 | www.trend.az | 6

Власти Израиля принимают суверенные решения по проведению военных действий на территории Сирии, и США не оказывают на них влияние. Об этом заявил в понедельник американский министр обороны Джеймс Мэттис на пресс-конференции в Пентагоне, передает ТАСС.

"Израиль принимает свои собственные суверенные решения, и я не вижу, чтобы мы (США), честно говоря, играли роль в принятии этих решений", - сказал он, отвечая на вопрос о военных действиях еврейского государства в арабской республике. Глава Пентагона в очередной раз раскритиковал действия президента Сирии Башара Асада в отношении своего народа, а также Ирана на территории САР.

При этом Мэттис подчеркнул, что во время встречи с израильским министром обороны Авигдором Либерманом на прошлой неделе в Вашингтоне не обсуждал соглашение о ядерной программе Тегерана. Он указал, что Израиль обеспокоен возможностью атаки Ирана с территории Сирии. "Иранские силы или их марионеточные силы попытались подойти ближе к израильской границе, <...> очень близко к ней. И вы видели, что Израиль принимает меры в связи с этим", - сказал глава оборонного ведомства, добавив, что США следят за действиями исламской республики на Ближнем Востоке.