Мэттис: США стремятся не допустить боестолкновений с войсками России и Асада в Сирии

2018-05-01 11:12 | www.trend.az | 6

США стремятся не допустить каких-либо боестолкновений своих военнослужащих в Сирии с российскими подразделениями или войсками президента данной арабской страны Башара Асада. Об этом заявил в понедельник журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает ТАСС.

На вопрос, не вызывает ли у него тревогу то, что по мере продвижения сирийских правительственных войск на восток, возрастает риск их столкновений с американскими солдатами, Мэттис отметил: "Нас это беспокоит каждый день. Мы всегда внимательно следим за ними [проправительственными силами]".

"К тому же, как вы знаете, у нас действует канал связи между командованиями США и России в Сирии по предотвращению инцидентов. А также есть канал связи между председателем Комитета начальников штабов ВС США [генералом Джозефом Данфордом] и [начальником Генштаба ВС РФ] генералом Валерием Герасимовым. Эти каналы действуют непрерывно. С их помощью мы предотвращаем инциденты [в Сирии]", - добавил глава Пентагона.

Стенограмму его пресс-конференции распространила пресс-служба минобороны США.