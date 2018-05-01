В Губе незаконно срубили фисташковые деревья – ФОТО

2018-05-01 09:55 | www.oxu.az | 6

Сотрудники Департамента охраны окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов провели очередной рейд с целью пресечения случаев незаконного приобретения, перевозки и продажи местных лесных материалов.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, в ходе рейда в цехе в селе II Нугади Губинского района было обнаружено 4,05 кубометра лесных материалов (фисташкового дерева) и установлено, что лесному фонду нанесен ущерб на сумму 700 манатов.

В отношении владельца цеха Рамиля Керимова составлен акт.