В Евросоюзе заявили, что ждут полного освобождения от пошлин США на металлы

2018-05-01 11:24 | www.trend.az | 6

ЕС ждет полного освобождения от пошлин США на сталь и алюминий, объявленная Вашингтоном отсрочка до 1 июня лишь вносит неопределенность на рынках. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Еврокомиссии, передает ТАСС.

"ЕС настаивает на полном освобождении от пошлин. Решение США лишь продлевает рыночную нестабильность, которая уже затрагивает принятие решений бизнесом", - говорится в заявлении. В свою очередь глава Европарламента Антонио Таяни заявил в Twitter, что ЕС ожидает освобождения от пошлин "раз и навсегда".

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение еще на 30 дней продлить с ЕС, Канадой и Мексикой переговоры по пошлинам на ввоз стали и алюминия, в то время как с Республикой Корея, Аргентиной, Австралией и Бразилией соглашения достигнуты.

Пресс-служба Белого дома также сообщила, что из-под пошлин выводится стальная продукция из Аргентины, Австралии, Бразилии и Южной Кореи. Эта же мера действует и в отношении Канады, Мексики и стран-членов ЕС, но временно - до 12:01 полуночи 1 июня этого года.